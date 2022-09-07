Джерела серед посадовців США вважають, що звільнення території у такі терміни можливо реалізувати.

Збройні сили України хочуть повернути більшу частину окупованої Росією Херсонщини до кінця 2022 року.

Про це повідомляє CNN. посадовців.

"Те, що ми побачили в Херсонській області, – це продовження наступальних операцій українців. Вони продовжують певний рух вперед. Ми знаємо, що вони відбили деякі села", – заявив прес-секретар Пентагону генерал Пет Райдер.

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За словами українських посадовців, мета ЗСУ полягає в тому, щоб звільнити принаймні всю територію на північ чи захід від Дніпра, включаючи не лише місто Херсон, а й Нову Каховку, де розташована важлива ГЕС, а також канал, яким до Криму надходить вода.

Крім того, українські захисники посилили тиск на Сході, що не дає РФ перекинути свої сили на південь.

Офіційні особи США наголосили, що українська мета відбити Херсон до кінця 2022 року є амбітною та залишається можливою, якщо ЗСУ продовжать прогрес у своїх поточних операціях.

У Штатах вважають, що нинішній український ривок триватиме до весни, а деякі атаки тепер мають на меті підготувати поле бою до запланованого наступу протягом наступних кількох місяців.

Нагадаємо, російські окупанти рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Противникам, зокрема, вдалося взяти під контроль Херсон. Збройні Сили України дають гідну відсіч супротивникам, під Херсоном з ладу були виведені низка мостів.

Наприкінці серпня стало відомо, що ЗСУ на Херсонщині почали контрнаступальні дії, противник несе серйозні втрати. 6 вересня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на півдні нашої країни були знищені 35 супротивників і чотири ворожих бойових машини піхоти.

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