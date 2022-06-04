Станом на зараз ексгумували уже понад 1300 тіл мирних жителів.

Слідчі досі не змогли встановити особи більш ніж 200 вбитих російськими окупантами мирних мешканців Київської області.

Про це повідомили в МВС.

"Розстріляних та закатованих росіянами українців досі знаходять на Київщині. Станом на зараз ексгумували уже понад 1300 тіл мирних жителів. Після проведення слідчих дій на місці захоронень їх направили до моргів, де провели судово-медичні експертизи. При цьому особи більше ніж двох сотень загиблих не встановлені", - зазначили у відомстві.

Як зазначив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, ексгумація проводиться щодня, фіксуються воєнні злочини військових РФ.

Нагадаємо, тіла закатованих росіянами мирних українців знаходили у всіх тимчасвово окупованих населених пунктах Київщини. Станом на 3 червня у Київській області знайшли тіла 1314 місцевих жителів, убитих російськими окупантами.

Бучанська різанина

Окупувавши Бучу ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали. Ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку і навіть дітей. Багатьох брали в полон. Люди вмирали під час тортур.

У Бучі багато будинків зруйновані в результаті обстрілів. Магазини і житлові будинки розграбовані мародерами. Після звільнення Бучі від окупантів там були виявлені братські могили з тілами місцевих жителів.

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