Леоніда Слуцького 27 травня обрали новим головою Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) замість покійного Володимира Жириновського.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України голова комітету Держдуми з міжнародних справ і учасник російської делегації на переговорах з Україною Леонід Слуцький заявив, що переговори з Києвом не припинено.

Про це повідомляє ТАСС.

"З переговорами є певні питання, вони деякий час знаходяться, скажімо так, на низькому профілі... Цей формат, можливо, не завершений. Але я кажу максимально акуратно", - зазначив Слуцький.

Слуцький також заявив, що "денацифікацію" в Україні не можна повернути назад, а "військові злочинці", як він називає захисників України, мають отримати вироки, "щоб неонацизм не підняв голову".

Леоніда Слуцького 27 травня обрали новим головою Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) замість покійного Володимира Жириновського.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступ на сході, сконцентрувавши зусилля на захопленні Сєвєродонецька та Лисичанська. Таким чином росіяни хочуть оточити українські сили.

За інформацією глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, заради цього ворог стягнув сили з інших напрямків, оголивши свої позиції в Маріуполі, під Харковом і на Донбасі.

Інтенсивність боїв навколо Сєвєродонецька повинна зменшитися до кінця тижня, вважає Гайдай.

Крім того, РФ продовжує завдавати ударів по інших українських містах, приводячи до жертв серед цивільного населення.

Редакція NYT, своєю чергою, припускає, що у разі провалу наступу РФ "війна може зайти в глухий кут". На думку журналістів, чим далі просуваються росіяни - тим вразливішими вони стають для українських контратак. Зараз армія РФ може, хіба, похвалитися тактичними успіхами в деяких місцях.

У боях з окупантами ЗСУ ліквідували вже 29 450 ворогів і знищили тисячі одиниць техніки противника.

25 травня 2022 року Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що продовження широкомасштабного наступу окупаційних військ Російської Федерації на Донбасі свідчить про їх відмову вести зараз переговори про припинення війни.

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