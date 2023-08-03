За його словами, заборона таких ударів стосується зброї, наданої партнерами.

Україна не має жодних заборон на використання зброї, розробленої власним військово-промисловим комплексом, для нанесення ударів по території Росії.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, Україна зобов'язувалася не використовувати для ударів по території РФ зброю, надану партнерами.

"У нас є домовленності з партнерами, що ми не використовуємо їхню зброю для ударів по території РФ, щоб їх не звинувачували у причетності до війни, яку розв’язала РФ, але це не розповсюджується на зброю, яку виробляє наш ВПК", - сказав Данілов.

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Секретар РНБО додав, що у нас є певні здобутки, але не все можна розповідати. Він зауважив, що "мова має йти ще й про якість".

"Вони (українські безпілотники - УНІАН) мають не тільки пересуватися, а й бути у відповідному місті, у відповідний час і зробити те, що вони мають зробити і те, що вони періодично роблять", - сказав він.

Останні удари по території РФ

Нагадаємо, що війна повертається на територію Росії. Нещодавно це кілька разів поспіль відчули москвичі. У ніч на 30 Липня безпілотники атакували Москву, в тому числі, стався удар по офісній вежі "Москва-Сіті".

У ніч на вівторок, 1 серпня, Москву повторно атакували безпілотні літальні апарати - БпЛА знову атакував ту ж вежу "Москва-Сіті", що і в перший раз.

Як заявив військовий експерт Роман Світан, повторна атака безпілотниками вежі "Москва-Сіті", яка сталася цієї ночі, може говорити про те, що там знаходиться одна з важливих цілей для українських військових.

Як пише видання The Wall Street Journal, Україна готується до масованої атаки на Москву за участю десятків безпілотників, після недавніх ударів по "Москва-Сіті".

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