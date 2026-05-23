Україна навчилась збивати 97% 'Шахедів', - WSJ

Український досвід боротьби з "Шахедами" привернув увагу США і країн Перської затоки, які шукають нові рішення для сучасної війни.

Україна за чотири роки війни створила одну з найефективніших у світі систем протидії дронам-камікадзе "Шахед", а її військові технології дедалі активніше привертають увагу союзників на Близькому Сході та Заході, пише The Wall Street Journal.

Радник президента з питань оборонної промисловості Олександр Камишин заявив, що українські сили вже здатні збивати до 97% іранських дронів "Шахед", які стали основою російських атак по українських містах.

"Зараз ми можемо збити 97% "Шахедів". Особисто я був здивований, що хтось розпочав атаку на Іран, не дослідивши спочатку рішення проти "Шахедів" ні для себе, ні для своїх регіональних союзників", – сказав Камишин.

Він додав, що Україна готова ділитися своїм досвідом із партнерами: "Зрозуміло, ми були раді допомогти".

Українські оборонні компанії вже співпрацюють із саудівськими партнерами у сфері безпілотних систем та боротьби з іранськими "Шахедами". Взаємодія з країнами регіону може значно посилитися на тлі ескалації навколо Ірану.

"Українські оборонні технології є актуальними, оскільки вони відображають високоактивне інноваційне середовище, де системи швидко розробляються, адаптуються та вдосконалюються", – заявив глава компанії Science Technology з Ер-Ріяду Ідріс аль-Закарі.

Як повідомляв УНІАН, Україна поставила військове керівництво Росії перед питанням щодо подальшої долі класичних бензинових "Шахедів".

Як зазначив Сергій (Флеш) Бескрестнов, фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборон: "Навіть ворог, який не рахує грошей, розуміє, що випустити за один раз "Шахедів" на суму $70 млн із сумнівним результатом близько 5% – це утопія. Заходи протидії нашим перехоплювачам глобально не вирішили проблему".

