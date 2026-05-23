Марна трата ресурсів: Флеш відповів, чи відмовитися Росія від 'Шахедів'

Росіяни можуть змінити тактику використання цих безпілотників, вважає Бескрестнов.

Фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов у коментарі УНІАН попередив, що на тлі зниження ефективності застосування класичних бензинових "Шахедів" Москва може удосконалити системи ухилення від українських дронів-перехоплювачів, а також спробувати впровадити власні контрзаходи.

"Наприклад, РЕБ на "Шахедах" або інші системи. Також однозначно будуть використовувати реактивні "Шахеди" - "Гарань-3", "Гарань-4". Ми це розуміємо. І також вони змінюватимуть тактику - використовувати "Шахеди" біля кордонів, а не в тилу", - пояснив Флеш.

Він додав, що окупанти будуть намагатися будувати нові коридори, шукати нову стратегію і тактику для того, аби підійняти ефективність "Шахедів".

"Вже зараз вони розуміють, що ми розвиваємо протиповітряну оборону і перехоплювачі. І цей відсоток (збиття "Шахедів" для росіян, – УНІАН) дуже критичний. До цього відсоток був десь 12-15% і це влаштовувало їх, було нормально. А зараз це такий великий відсоток. В росіян багато грошей, але щоб отак витрачати їх ні на що… А ми розуміємо, що під час минулої атаки 5% "Шахедів" не були збиті. Дуже сумнівні цілі у них були і ми не знаємо взагалі, яка була ефективність. Тому з точки зору ворога вони розуміють, що це марна трата ресурсів", – додав Флеш.

Що цьому передувало

Раніше Флеш повідомляв, що РФ намагається знайти рішення для протидії українським дронам-перехоплювачам. За його словами, наразі зенітні дрони забезпечують до 40% перехоплень "Шахедів". На тлі цього, РФ почала встановлювати на деякі свої дрони засоби РЕБ для протидії дронам-перехоплювачам.

Згодом він поставив під сумнів подальшу долю класичних бензинових "Шахедів" РФ. Він також додав, що спроби РФ знайти засоби протидії українським зенітним дронам не розвʼязали проблему глобально.

