Несправедливо для України: Зеленський відповів на пропозицію про вступ до ЄС без голосу

Президент України вважає, що зараз настав час рухатися до повноправного членства України в Європейському Союзі.

Пропозиція Німеччини щодо надання Україні статусу "асоційованого" члена Європейського Союзу є несправедливою, оскільки позбавить Київ права голосу на засіданнях всередині блоку. Як пише Reuters, про це президент України Володимир Зеленський заявив у листі до лідерів ЄС. Також відправлення листа підтвердили УНІАН в Офісі президента України.

Лист адресовано голові Європейської ради Антоніу Кошті, голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідісу, який наразі головує в Раді ЄС на ротаційній основі.

У листі Зеленський заявив, що відставка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який минулого місяця програв парламентські вибори, створила можливість для суттєвого прогресу в переговорах про вступ України до ЄС.

"Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському союзі, але залишалася безголосою. Зараз саме час рухатися вперед до повноцінного та змістовного членства України в ЄС", – заявив Зеленський, коментуючи пропозиції з боку європейських політиків щодо часткового вступу України до ЄС.

Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку під час війни. І нагадав, що Україна стала оплотом проти російської агресії для всього європейського блоку з 27 країн:

"Ми захищаємо Європу – цілком, а не частково, і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливий підхід і рівні права в Європі".

Нагадується, що цього тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях та інститутах ЄС без права голосу. Вважається, що це могло б стати проміжним кроком на шляху до повноправного членства в європейському блоці. За словами Мерца, це могло б сприяти укладенню угоди про припинення війни з Росією.

Пропозиція включала:

"політичне зобов'язання" застосувати до України положення блоку про взаємну допомогу та оборону для забезпечення гарантій безпеки;

надання Україні посади заступника комісара Європейської комісії без права голосу та представників без права голосу в Європейському парламенті;

поступовий доступ до бюджету ЄС.

Автори навели думку аналітиків, які вважають, що вільний доступ до ЄС може допомогти Зеленському переконати українців у доцільності мирного врегулювання, особливо якщо воно не забезпечить Україні контроль над усією територією або членство у військовому альянсі НАТО.

При цьому європейські чиновники стверджують, що для України "нереалістично домогтися повноправного членства в блоці в найближчі кілька років". Хоча б тому, що вступ до ЄС вимагає ратифікації кожним із 27 членів блоку, і цей процес може створити значні перешкоди.

"Пропозиція Мерца була представлена як спроба знайти золоту середину між швидким вступом до ЄС і нинішнім статусом України як країни-кандидата на початковому етапі процесу. Україна сподівається розпочати переговори за шістьма напрямками вступу до Європейського Союзу – так званими "кластерами" – протягом двох місяців", – йдеться у статті.

Також нагадується, що, на думку Зеленського, попри війну Україна досягає хороших результатів у проведенні реформ, необхідних для відповідності демократичним та економічним стандартам ЄС. "Ми чудово розуміємо, що європейська інтеграція не відбувається в одну мить. Але попередні раунди розширення вже дуже чітко показали, що країнам можна дати час для інтеграції, не обмежуючи їхні права всередині ЄС", – вважає президент України.

Також агентство навело лист Мерца до представників ЄС, підготовлений у четвер. Мерц заявив, що обговорить свою ідею з іншими європейськими лідерами та запропонував створити робочу групу для опрацювання деталей.

Однак деякі дипломати в Брюсселі "відреагували на пропозицію Мерца з обережністю". Зокрема тому, що статусу "асоційованого" члена не існує. А це може вимагати внесення змін до договорів ЄС. Інші засумнівалися в необхідності такого підходу після зняття вето Угорщини на цей процес і запропонували зосередитися на просуванні переговорів про повноправне членство. Однак деякі дипломати зазначили, що німецьку пропозицію можна розглядати просто як спробу прискорити прогрес України.

Нагадаємо, що Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів уже в червні, оскільки усунуто головну перешкоду – угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан більше не може впливати на процес. Як зазначив глава МЗС України Андрій Сибіга, прискорення процесу сприяє інтересам України та Європи.

Також про необхідність того, що Україна повинна відповідати критеріям ЄС , висловився прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. За його словами, коли йдеться про шлях до членства в ЄС, кандидати повинні виконувати умови, а це довгостроковий процес.

