Руйнування мосту через Сейм є перешкодою для російських мереж постачання.

Руйнування мосту через річку Сейм у Курській області РФ є перешкодою для російських мереж постачання, оскільки Україна прагне закріпити свої територіальні надбання в Курській області на заході Росії. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Зазначається, що Україна знищила критично важливий міст і, схоже, націлилася щонайменше на ще один на заході Курсщини, намагаючись перервати російські лінії постачання та консолідувати свої територіальні здобутки через десяток днів свого приголомшливого наступу через кордон.

"Руйнування мосту, який перетинає річку Сейм біля міста Глушково, приблизно за 10 миль на північний захід від зони бойових дій під Курськом, може перешкодити реакції Росії на українську атаку, ускладнивши переміщення військ і техніки, хоча там є альтернативні маршрути", - пише видання. Відео дня

Автор нагадує, що Міністерство закордонних справ Росії визнало руйнування мосту, яке "завадило евакуації мирних жителів". При цьому під час нападу загинули волонтери, які допомагали евакуйованим.

"Руйнування Глушковського мосту вказує на прихильність України до тривалої боротьби на заході Росії. Намагаючись порушити логістичні лінії Москви, ... Україна, можливо, готується до тривалої кампанії зі зміцнення та, можливо, розширення своїх позицій у регіоні", - прогнозує ЗМІ.

При цьому, за словами військових експертів, попереду чекають більші виклики - захопити більше території стане важче, оскільки прибуде російське підкріплення та розтягнуться лінії постачання України, а утримання захопленої території може наражати фіксовані українські позиції на потенційно нищівні російські авіаудари.

"Російський прикордонний район був відносно слабо укріплений і слабко захищений, тоді як просування на захід до Росії означало б пройти через більші міські центри, які може бути важко захопити, і зіткнутися з новими лініями окопів і протитанкових ровів, які Москва почала знищувати. ... Атака на місто Глушково може бути наступним логічним кроком, якщо Україна хоче продовжити наступ у нових напрямках" і відносно легко захопити більше територій", - резюмує видання.

Курська операція ЗСУ - останні новини

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, чому росіяни не поспішають звільняти Курщину. За його словами, рух Сил оборони України відбувається не лише на захід від Суджі, а й на південний схід.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що "курська операція" ЗСУ зруйнувала міф про мілітаризовану і згуртовану Росію.

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