ЗСУ знищили ворожі склади, зброю та атакували райони зосередження особового складу.

Протягом минулої доби, 7 вересня, авіація Збройних сил України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиціях зенітно-ракетних комплексів російських окупаційних військ.

Крім того, як повідомляє у ранковому зведенні Генштаб, захисники з підрозділів ракетних військ та артилерії уразили 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси ворога.

Водночас країна-терорист цієї ночі завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Наразі інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

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Окупаційні війська РФ протягом доби завдали 7 ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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За даними Міноборони, російські загарбники знову збирають сили для активізації штурмів на Куп'янському і Лиманському напрямках. Водночас на Мелітопольському напрямку "є певні речі, про які не можемо говорити, але там теж жваво і є певні успіхи, і коли Збройні сили закріпляться, то можна буде сказати публічно".

За оцінкою американських аналітиків, Збройні сили України під час контрнаступальних дій на півдні країни успішно виснажують ворожу армію і можуть досягти оперативних успіхів до кінця цього року.

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