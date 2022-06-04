Українські артилеристи потужно вдарили по скупченню російської техніки на Донбасі.
Відео атаки з'явилося у мережі.
Позиції загарбників та їхню броню зафіксував український дрон. З повітря вдалося ефективно корегувати вогонь артилерії.
Воїни вдарили не тільки по ворожій техніці, а й по будинках, які зайняли російські загарбники. Серед знищеного: три БТР-82А, Т-72Б, БМП окупантів. Втрати у живій силі уточнюються.
Раніше воїни 24 омбр імені короля Данила затрофеїли ворожу бойову машину десанту (БМД-4м). Захоплена броня служила окупантам з 31 окремої десантно-штурмової бригади. Саме цей підрозділ окупантів вчиняв свої звірства на Київщині на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.