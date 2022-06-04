Процес "демілітаризації" ворога зафіксували з повітря.

Українські артилеристи потужно вдарили по скупченню російської техніки на Донбасі.

Відео атаки з'явилося у мережі.

Позиції загарбників та їхню броню зафіксував український дрон. З повітря вдалося ефективно корегувати вогонь артилерії.

Воїни вдарили не тільки по ворожій техніці, а й по будинках, які зайняли російські загарбники. Серед знищеного: три БТР-82А, Т-72Б, БМП окупантів. Втрати у живій силі уточнюються.

Раніше воїни 24 омбр імені короля Данила затрофеїли ворожу бойову машину десанту (БМД-4м). Захоплена броня служила окупантам з 31 окремої десантно-штурмової бригади. Саме цей підрозділ окупантів вчиняв свої звірства на Київщині на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

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