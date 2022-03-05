Один з морпіхів збив одразу три одиниці.

На Миколаївщині українські морські піхотинці разом з побратимами з ОК "Південь" збили чотири гвинтокрили противника.

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

"При цьому один з морпіхів збив одразу три одиниці", - наголосив командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

"Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги!" - додав він.

Раніше Генштаб ЗСУ поширив інформацію, що українськими силами було збито приблизно 39 літаків (уточнюється) і 40 вертольотів (уточнюється).

Вас також можуть зацікавити новини: