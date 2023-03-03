Оборона міста вже триває півроку, і досі фортеця стоїть.

Росія продовжує свій наступ біля Бахмута, зазнаючи великих втрат. Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Bild, місто обороняється практично пів року:

"Росіяни почали цей повільний наступ шість місяців тому, і ми його тримаємо шість місяців. Втрати росіян становлять близько 500 убитих і поранених щодня", - сказав Резніков.

Журналіст німецького видання відразу ж запитав голову Міноборони, скільки втрачає українська армія на день, зокрема під час оборони Бахмута. Однак Резніков ухилився від прямої відповіді.

Відео дня

"Я не буду вам говорити про українські втрати. Йде війна, є втрати, є загиблі та поранені, але це значно менше, ніж втрати росіян. Є різниця між українцями та росіянами, росіяни використовують тактику м’ясорубки, для них їхні солдати – просто гарматне м’ясо. Для нас дороге життя окремого бійця, тому ми намагаємося врятувати його життя", - додав міністр.

Окрім цього Резніков заявив, що він оптимістично розглядає завершення війни у 2023-му році. Мова у цьому випадку іде саме про фінал на полі бою.

Росіяни атакують Бахмут: що ще відомо

2 березня речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, що за добу було знищено 90 російських військових.

Окупанти підірвали міст на єдиній робочій артерії українських військ до Бахмута. Поліція Донеччини заявляє, що зруйнований шлях намагатимуться полагодити.

Один із аеропідрозділів заявив, що йому наказали вийти з Бахмута. Відео датується 2 березня.

Натомість британська розвідка розповідає про нову перевагу, яку отримала українська армія в боях за Бахмут.

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