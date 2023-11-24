Знищено ще 22 одиниці військової техніки російських загарбників.

Загальні втрати російських окупантів на Таврійському напрямку вже другу добу поспіль становлять близько 700 осіб. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Знищено ЗРК Бук-М1. Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" другу добу поспіль близько 700 осіб", - написав він.

Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку окупанти завдали 16 авіаударів, провели 43 бойових зіткнення та здійснили 762 артобстріли.

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"Загальні втрати ворога склали 675 осіб. Знищено 22 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 8 ББМ, 3 артсистеми, 1 засіб ППО, 1 БпЛА, 7 автомобілів. Ще 37 одиниць техніки ворога пошкоджено", - зазначив командувач.

Він додав, що українські захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Крім того, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 24 листопада, Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, що за минулу добу було ліквідовано ще 1 тис. 100 російських загарбників. Також було знищено 30 танків, 32 бойові броньовані машини та 31 артилерійську систему ворога.

У Генштабі додали, що минулої доби російські окупанти вели атаки на кількох напрямках, били з різних видів зброї. На фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Наші захисники війська відбивають штурми ворога й закріплюються на досягнутих рубежах.

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