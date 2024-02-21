Також підрозділами Повітряних сил знищено черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.

Упродовж поточної доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Також підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі поінформували, що підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 складах паливно-мастильних матеріалів, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.

Відео дня

Крім того, зазначається, що незважаючи на значні втрати, противник не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

"Загалом ворог завдав 3 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення", - заявили в Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

В ніч на 21 лютого ЗСУ збили Су-34 російських окупантів. Загалом українські військові за останній тиждень збили вже сім російських винищувачів на Східному фронті.

Згідно з даними Генштабу, українські військові вже знищили 338 літаків, понад 320 гелікоптерів та 7560 БПЛА російської окупаційної армії. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи значні це втрати для країни-агресорки.

Він також зазначив, що росіяни щороку поставляють нові літаки, хоча їх і не багато. Зокрема, минулого року у Росії створили 4 літаки СУ-30СМ та кілька СУ-34.

Вас також можуть зацікавити новини: