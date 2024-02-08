Україна могла отримати помилкові розвіддані, пише газета.

Російський Іл-76, який 24 січня впав у Бєлгородській області, збили з зенітного ракетного комплексу Patriot, отриманого від європейського союзника України.

Про це пише The New York Times з посиланням на анонімних американських офіційних осіб. За їхніми словами, якщо на борту перебували українські військовополонені, ЗСУ про це не знали. Крім того, Росія могла перебільшити кількість загиблих.

"Україна, схоже, діяла на основі законних, але помилкових розвідувальних даних. Літак раніше використовувався для транспортування ракет, що робить його дуже цінним об'єктом", - додали вони.

Американські офіційні особи не підтвердили особи пасажирів, але заявили, що принаймні деякі з них могли бути полоненими.

Падіння Іл-76 під Бєлгородом: що відомо

Як відомо, 24 січня стало відомо про падіння російського Іл-76 в Бєлгородській області. Росіяни звинуватили в атаці Україну, заявивши, що літак перевозив військовополонених.

Українська розвідка повідомила, що того дня мав відбутися обмін військовополоненими з РФ, полонених окупантів українська сторона привезла на обумовлене місце. Згодом вони сказали, що достатніх доказів перебування українців на борту досі немає.

Москва заявляє, що Україна збила Іл-76 із зенітного ракетного комплексу Patriot або іншої західної системи протиповітряної оборони.

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