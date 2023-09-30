За добу відбулося 44 бойових зіткнення.

Російські окупанти намагалися відновити втрачені позиції на кількох напрямках на сході на півдні, але успіху не мали. Як повідомляє Генштаб у своєму ранковому зведенні, протягом минулої доби відбулося 44 бойових зіткнення.

Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області.

Крім того, на Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках противник здійснив понад 20 невдалих атак в районах Тоненького, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського Донецької області. Також безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Авдіївки Донецької області.

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На Запорізькому напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

Водночас у Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Також на Херсонському напрямку ЗСУ продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Ситуація на фронті - прогнози від аналітиків

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що українські військові можуть дійти до Токмака в Запорізькій області вже в жовтні.

За інформацією аналітиків ISW, що посилаються на російські інсайдерські джерела, Російське військове командування імовірно готове пожертвувати Токмаком та Бахмутом, щоб укріпити Мелітополь та Бердянськ та не дати українським силам наблизити артилерію до Криму.

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