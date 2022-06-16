Самі РСЗВ прибудуть в Україну до кінця червня.

Українські військові вже завершили навчання з використання реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

Про це повідомив голова Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак.

За даними керівника ОП, це озброєння повинне прибути до України до кінця червня.

"За офіційною інформацією, HIMARS мають бути в Україні вже цього місяця. Наші воїни завершили курс навчання. ЗСУ матимуть потужні РСЗВ", – йдеться в повідомленні.

Що таке HIMARS

HIMARS - це американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена наприкінці 90-х років.

Ця РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність складає 300 км.

Як повідомляв УНІАН, вчора за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн-3" голова Міноборони США Ллойд Остін анонсував надання Україні нового пакету військової допомоги. В ньому, зокрема, містяться додаткові снаряди до HIMARS.

Вас також можуть зацікавити новини: