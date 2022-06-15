Загальна сума безпекової допомоги США вже сягнула 4,6 мільярда доларів.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії, США передали Україні 108 гаубиць, 26 тисяч Javelin та інших протитанкових систем й 1,4 тисячі Stinger.

Про це повідомляє посольство США в Україні у Тwitter.

"З початку путінської війни проти України, президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні. Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити український народ тим, що йому необхідно для захисту своєї країни", – підкреслили у посольстві.

Загальна сума безпекової допомоги США вже сягнула 4,6 мільярда доларів. Зокрема, Україна отримала 108 гаубиць, 26,5 тисяч протитанкових ракетних комплексів (в тому числі Javelin), 1,4 тисячі переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, 220 тисяч артилерійських снарядів, 50 мільйонів патронів, 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів.

Нагадаємо, що 15 червня у Брюсселі відбудеться зустріч Контактної групи міністрів оборони з питань підтримки України. Зустріч пройде у форматі "Рамштайн-3". Перша зустріч групи підтримки України на рівні очільників оборонних відомств відбулася 26 квітня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, у ній взяли участь понад 40 країн. Друга зустріч пройшла 23 травня.

Раніше Михайло Подоляк озвучив конкретний запит від України на поставку озброєння. У список побажань Подоляк включив 500 танків, 1000 гаубиць, 300 реактивних систем залпового вогню та 2000 одиниць бронетехніки.

Міністр оборони США Остін заявив, що його країна готова задовільнити запити України.

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