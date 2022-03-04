За даними Генштабу ЗСУ, за 9 днів війни знищено щонайменше 37 літаків.

У п'ятницю, 4 березня, українські військові збили черговий російський літак.

Про це повідомив командувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом. Всього за час відкритої війни збито 37 літаків і 37 гелікоптерів противника", - повідомив Залужний.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що українські військові продовжують чинити опір російським окупантам, які вторглися 24 лютого в нашу країну.

Ворог втратив колону техніки на Чернігівщині і літак під Волновахою.

Вас також можуть зацікавити новини: