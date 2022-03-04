Знищено штурмовик РФ з пілотом / фото facebook.com/CinCAFU
У п'ятницю, 4 березня, українські військові збили черговий російський літак.
Про це повідомив командувач Збройних сил України Валерій Залужний.
"Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом. Всього за час відкритої війни збито 37 літаків і 37 гелікоптерів противника", - повідомив Залужний.
Залужний показав уламки літака / фото facebook.com/CinCAFU
Як повідомляв УНІАН, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що українські військові продовжують чинити опір російським окупантам, які вторглися 24 лютого в нашу країну.
Ворог втратив колону техніки на Чернігівщині і літак під Волновахою.