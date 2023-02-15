До 10 ударів завдано по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Протягом доби знищено пункт управління ворога, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

Як зазначається у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

"А наші ракетники і артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога", - зазначає Генштаб ЗСУ

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Втрати РФ в Україні: актуальне

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року попередньо складають близько 139 080 чоловік особового складу.

Також Росія втратила: танків - 3286, бойових броньованих машин - 6500, артилерійських систем - 2299, РСЗВ - 466, засобів ППО - 234, літаків - 298, вертольотів - 286.

Авіація Сил оборони за 14 лютого завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, три склади боєприпасів та дві станції РЕБ армії Росії.

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