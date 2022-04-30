А в Миколаївській та Херсонській областях ворог продовжує нести втрати.

Збройні сили України повністю контролюють ситуацію в прикордонних районах на півдні країни, включаючи кордон з так званою "ПМР". А на Миколаєвщині і Херсонщині ВСУ продовжують наносити удари по окупантам.

Про це відзвітувало оперативне командування "Південь" на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Сили оборони України ведуть бойові дії на зайнятих рубежах у Миколаївській та Херсонській областях. Противник продовжує використовувати тактику артилерійських і мінометних обстрілів підходів до свого місця розташування, звільнених населених пунктів і позицій ЗСУ. Протягом минулої ночі українські захисники знищили БПЛА "Орлан-10" і самохідну гаубицю "Мста-С". Решта втрат окупантів уточнюються.

На тимчасово окупованих територіях незаконні адміністрації готуються до 9 травня. У Каховці навіть запланували провести парад.

В Одесі проводиться контрдиверсійна операція з метою вирахувати диверсантів, мародерів та інших зловмисників. За добу правоохоронці перевірили 40 тисяч громадян і 30 тисяч автомобілів.

Тим часом у Чорному морі залишаються кораблі противника, які можуть завдавати ракетних ударів по Україні. За даними Міноборони, у водних просторах регіону знаходяться три носії крилатих ракет "Калібр". Їх сумарний залп становить до 20 снарядів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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