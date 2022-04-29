25 квітня спецслужби РФ організували провокацію з вибухами у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки".

Щороку росіяни проводять у Придністров’ї оборонні та контрнаступальні дії із застосуванням боєприпасів зі складів в селі Ковбасній.

Про це в ефірі телеканалу Настоящее время заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

"Частина боєприпасів використовується для бойової підготовки, частина, за інформацією воєнної розвідки, для контрабанди", - уточнив він.

Ситуація в Придністров’ї, за словами Скібіцького, є сигналом про готовність росіян використати окуповану територію як додатковий плацдарм у війні з Україною.

"Ми відстежуємо розвиток ситуації в Придністров’ї. Там зараз іде серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби РФ", - сказав він.

Також у ГУР вважають, що вчинені росіянами вибухи в ПМР були спрямовані на примус маріонеткового уряду погодитися на розширення присутності військ РФ.

"Крім того, вибухи на об’єктах будуть подаватися як загроза для населення регіону та сигнал керівництву Республіки Молдова відмовитися від проєвропейської політики. Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем Москви, як вона намагається це зробити протягом 30 років", - пояснив представник розвідки.

Він назвав теракти "характерним почерком ФСБ": "За нашими даними, все що зараз відбувається на території Придністров’я перебуває під контролем ФСБ РФ".

Ескалація в Придністров'ї

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, 25 квітня спецслужби Російської Федерації організували провокацію з вибухами у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР).

Раніше в РФ заявили, що під час другого етапу "спецоперації" російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор у Крим та контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відмічаються факти утисків російськомовного населення".

Міністерство закордонних справ України засуджує спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у війну, розв'язану Росією проти України. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, які перебувають на території Придністровського регіону Молдови, приведені у повну бойову готовність.

26 квітня влада "ПМР" заявила про вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" в Тирасполі, у військовій частині в селі Паркани, а також було підірвано вежу радіотелецентру "Маяк".

Також українська розвідка повідомляла, що війська РФ хочуть здійснити ракетний удар по Придністров'ю.

Вас також можуть зацікавити новини: