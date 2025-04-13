Цієї ночі частину України охопила повітряна тривога. Це пов'язано із загрозою застосування дронів-камікадзе типу "Shahed" та балістичного озброєння.

Оновлено о 23:50: З Кіровоградської області в бік Черкащини рухаються ударні безпілотні літальні апарати.

О 23:23 Повітряні сили писали про кілька груп "шахедів" у центрі Дніпропетровщини, на півдні та у центрі Полтавщини, а також на півночі Донеччини.

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Згодом в областях, де оголошено повітряну тривогу, додалася загроза застосування балістичного озброєння.

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