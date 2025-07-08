Він критує Кремль за відсутність цілей війни.

Колишній ватажок "ДНР" Павел Губарєв розкритикував російську стратегію ведення війни проти України та заявив, що Москві краще було взагалі не починати так звану СВО.

У етері одного з провоєнних YouTube-каналів колабораціоніст обурився тим, що російській окупаційній армії не вдається "бити і гнати" ворога, як це вдавалося "дідам" під час Другої світової війни. "У нас нічого не змінюється, ми як розбивалися в м'ясних штурмах, причому постійно наступаючи, так і продовжуємо", - заявив він.

Також Губарєв не розуміє, якої саме мети хоче досягти Кремль. На його думку, заселяти захоплені території можна буде лише "таджиками та узбеками", а для капітуляції України необхідно завдавати ударів по шляхах постачання та центрах ухвалення рішень, перетворюючи їх "на порох":

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"Несемо втрати і ніхто на них не озирається. Чому? Ну, тому що елітушка, вона тримає активи і отримує все. Вони тут ось така феодальна знать. Найяскравішою пелюсточкою на цьому красивому феодальному дереві є влада в Чечні - Кадиров і його наступник Адам".

Провоєнні блогери лютують

Як відомо, у Росії є велика кількість "Z‑патріотів" - націоналісти, вій­ськові блогери, депутати та політичні технологи, які активно підтримують війну, але критично ставляться до "повільної" політики Кремля.

Раніше колишній офіцер ФСБ, терорист та лідер "Клубу роздратованих патріотів" Ігор Гіркін отримав тюремний строк за публічні заклики до "екстремістської діяльності".

Основною причиною були його дописи, в яких він називав кремлівського правителя Путіна нікчемою і боягузом, закликаючи передати владу "справжньому" лідеру.

Після повстання ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина російська влада почала активніше карати ультранаціоналістів,, щоб "турбо-патріоти" не стали загрозою режиму.

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