На чотирьох основних напрямках наступу ворога відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень на цих напрямках.

На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Діброви Луганської області та Серебрянки на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки і Білогорівки Луганської області та Сіверська - Донецької.

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В Генштабі зазначають, що на Бахмутському напрямку окупанти наступали в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори Донецької області, але безуспішно. Ворожі авіаційні удари були біля Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверного і Первомайського Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Мар’їнки, Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. На всіх чотирьох напрямках окупанти з артилерії обстрілювали населені пункти.

Також на Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні безуспішні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара. Завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області.

В Генштабі зазначають, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Леонівка, Миколаївка Чернігівської області та Волфине Сумської області. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Синьківки Харківської області.

Окупанти здійснювали мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької та Луганської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти обороняються. Вони проводили безуспішні наступальні дії у напрямку П’ятихаток Запорізької області, які нещодавно були звільнені ЗСУ.

В Генштабі зазначають, що на полігонах Республіки Білорусь і далі тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

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