Характер пошкоджень великого десантного корабля "Ямал" критичний.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розкрили подробиці ураження великого десантного корабля "Ямал" у тимчасово окупованому Севастополі.

"23 березня 2024 року у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів чорноморського флоту держави-агресора Росії", - йдеться у повідомленні на сайті ГУР.

Зокрема, був атакований 13-й судноремонтний завод чорноморського флоту РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".

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"За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" критичний: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт", - наголошується у повідомленні.

У зв'язку з цим, окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті.

Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів терористичної Росії уточнюються.

Ураження БДК "Ямал" - останні новини

24 березня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ поширило інформацію, що Сили оборони України, окрім вузла Чорноморського флоту РФ у Криму, успішно уразили в окупованому Севастополі великі десантні кораблі окупантів "Ямал" та "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Під час цієї атаки були застосовані ракети Storm Shadow.

Довідка УНІАН. "Ямал" – великий десантний корабель проекту 775. Введено в експлуатацію у 1988 році. Кораблі цього проекту є основою російського десантного флоту і призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів.

За даними ЗМІ, великий десантний корабель "Ямал" Чорноморського флоту Росії брав участь в операції із захоплення українського Криму в 2014 році.

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