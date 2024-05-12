Противник розраховує, що це дозволить їм просуватись в напрямку Великого Бурлука.

У Харківській області росіяни намагаються швидко ізолювати простір бойових дій на схід від річки Сіверський Донець і захопити Вовчанськ.

Як вважають в Інституті вивчення війни, на думку російського командування, це може загрожувати українському угрупуванню на Куп’янському напрямку.

Аналітики ISW мають геолокаційні знімки за 11 травня, на яких зафіксовано руйнування росіянами мосту через дамбу Сіверського Донця в Старому Салтові (на південний захід від Вовчанська), а також удар по мосту через річку Вовча, що з’єднує Тихе та Вовчанські Хутори.

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Таким чином загарбники хочуть ізолювати бійців ЗСУ, які діяли по обидва боки водних об’єктів, щоб не дати їм підтримати оборону біля Вовчанська. Також загарбники намагались знищити українські наземні лінії зв’язку (GLOC) на південний захід і схід від Вовчанська. Це свідчить про те, що ворог зосередиться на захопленні Вовчанська замість того, щоб намагатися обійти його або розширити фронт далі на схід уздовж кордону.

На думку аналітиків, росіяни можуть планувати застосувати наступальні дії під Вовчанськом, щоб натиснути на оперативний тил ЗСУ, які обороняються на Куп'янському напрямку. Це потрібно ворогу, щоб змусити командування відвести українські підрозділи на цій ділянці фронті.

Водночас плацдарм у Вовчанську мало допоміг би російським зусиллям просунутися до Харкова. Є ймовірність, що противник розраховує, що це дозволить їм просуватись в напрямку Великого Бурлука.

Однак ISW зазначає, що просування далі на південь від Вовчанська вимагатиме від росіян довгих переїздів по відкритій місцевості. Подібні спроможності ворожі війська не продемонстрували за останні півтора року боїв в Україні.

Бої у Харківській області

У Генштабі ЗСУ повідомили, що здійснювали атаки в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка Харківської області.

За даними DeepState, вони окупували шість населених - Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.

Як пояснили в ISW, російські окупанти переслідують кілька цілей наступом у Харківській області. Ворог хоче відтягнути українські сили з інших напрямків, просунутися до Харкова на відстань пострілів артилерії, створити "буферну зону" для захисту Бєлгорода й обмежити українські контрнаступальні операції в цьому регіоні.

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