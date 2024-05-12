Ще один населений пункт сьогодні повністю відійшов під російський контроль, розповів військовий.

На Харківщині продовжуються важкі бої. Через великий натиск російських окупаційних військ українським оборонцям довелося відійти з деяких позицій.

Про це повідомляє підрозділ "Гострі картузи" окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України. Зазначається, що о 14-й годині розпочалися бої за н.п. Глибоке, який має стратегічне значення.

"Росіяни вмирають пачками, але все одно тиснуть і місцями досягають успіху. Ніч буде дуже складна", – йдеться у повідомленні.

Бійці також оприлюднили відео, в якому розповіли про ситуацію в регіоні. Ще один населений пункт сьогодні повністю відійшов під російський контроль. Станом на 20:00 тривають бої за населений пункт Глибоке, який веде до дамби Травʼянського водосховища.

"Зараз дуже важка ситуація із Глибоким, але наші оборонці, воїни ТрО, "Кракена" тримають цей населений пункт. Росіяни пруть, несуть великі втрати, але наступають, наступають, наступають. Через це доводиться втрачати деякі позиції, деякі населені пункти. Але саме зараз час, коли потрібно єднатися і всім разом відбивати атаки ворога на всіх напрямках фронту", – наголосив військовий за кадром.

Війна в Україні: ситуація на Харківщині

10 травня біля 5 ранку російські окупанти активізувалися на Харківщині. Ворог за підтримки бронетехніки намагався прорвати оборону українських військ.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що протягом доби на Харківському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, здійснювала атаки в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка Харківської області. Загалом на фронті було зафіксовано 108 бойових зіткнень із противником.

Військовий експерт Роман Світан каже, що в окупантів немає сил для наступу на Харків. На його думку, ворог піде на Вовчанськ.

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