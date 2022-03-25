На фоні мілітаризації Криму посилюються репресії проти кримських татар.

До кордонів з материковою Україною з боку Криму звозять російську військову техніку, що може означати чергову атаку.

Про це розказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі національного марафону.

Крім того, за його словами, кримчани відзначають суттєве зростання кількості оголошень продажу нерухомості, зокрема в будинках, які були відбудовані за часів окупації, в які поселили представників каральних структур російської окупаційної влади.

"І з цього ми робимо висновок, що серед них посилюється усвідомлення того, що їм треба виїжджати з Криму, покидати Крим, що туди прийде українська влада", - сказав Чубаров.

На фоні мілітаризації Криму посилюються репресії проти кримських татар.

"Вчора був заарештований Голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв, до того був заарештований ветеран кримськотатарського руху Абдурашид Джапаров. В Ростові-на-Дону на території самої Росії у військовому суді, бо тільки там судять кримських татар, як терористів, як екстремістів, там днями були суди, де семеро наших людей отримали терміни від 13 до 19 років увʼязнення. Окупаційна влада в Криму посилює переслідування, думаю це як превентивна міра, щоб люди не виходили на площі", - сказав Чубаров.

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