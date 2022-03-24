Українські воїни в черговий раз показали клас в наземних операціях.

Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів на всіх напрямках. Вже місяць воїни ЗСУ щодня радують свій народ локальними перемогами. Наприклад, раніше сьогодні українські бійці потопили десантний корабель "Орск" біля Бердянська. А нещодавно про чергову поразку ворога повідомили з Чернігівщини. ЗСУ змогли знищити чотири одиниці техніки і змусити супротивників панічно тікати.

Про нову перемогу повідомило оперативне командування "Північ" на своїй офіційній сторінці на Facebook: "Сили спротиву Сіверщини продовжують звітувати про результати своєї роботи. Отже, сьогодні десь в лісах Чернігівщини "загубилися" не менше ніж 2 "Тигри", танк та "КамАЗ" орків. Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не добіжать. Вірте в своїх захисників!"

На фото, які опублікувало оперативне командування "Північ" можна побачити наслідки удару ЗСУ. Знімки демонструють зруйновану техніку окупантів, залишену прямо посеред дороги.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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