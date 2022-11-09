У держави немає для цього достатніх запасів.

Ізраїль не може постачати системи протиповітряної оборони Україні для захисту від російської агресії. У держави немає для цього запасів, а наростити виробництво техніки не вийде через відсутність достатніх потужностей.

Як передає портал ВВС, таку заяву зробив міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц. Раніше в державі завжди посилалися на бажання зберегти нейтралітет у війні Росії проти України. А відсутність додаткових потужностей вперше озвучено в якості причини, чому країна не може постачати ЗСУ системами ППО.

"Очевидно, що навіть якщо ми вирішимо змінити нашу політику [щодо постачання озброєння Україні], неможливо спустошити наші запаси систем ППО. Ми щодня перевіряємо, що може бути зроблено і як ми можемо розширити нашу допомогу, але ми не повинні забувати, що за Україною стоїть НАТО", — повідомив Ганц.

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Позиція Ізраїлю щодо війни Росії проти України

За даними New York Times, Ізраїль надав Україні деякі розвідувальні дані, які допомогли в боротьбі з іранськими дронами-камікадзе.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц у розмові зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим 24 жовтня пообіцяв допомогти нашій країні. Однак передача систем ППО виключалася.

Через два дні президент Володимир Зеленський підтвердив співпрацю розвідок України та Ізраїлю в напрямку боротьби з безпілотниками Ірану.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог повідомив, що у його країни немає експортних версій деяких видів зброї. І якщо ворог захопить техніку на полі бою, то зможе отримати доступ до секретних технологій держави.

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