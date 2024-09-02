Армія РФ ще не завдавала ударів по Україні з Каспію, але така можливість не виключається.

Сьогодні російські окупанти завдали комбінованого удару по Києву з застосуванням різного типу озброєння, "Калібри" при цьому залучені не були. Водночас у Військово-морських силах ЗС України вважають, що ворог не полишив практику атак такими ракетами та зараз, скоріш за все, їх накопичує.

"З позиції ВМС можу тільки зазначити, що сьогодні не залучалися до цього (атаки – УНІАН) безпосередньо морські платформи. Звісно, це не означає, що ворог зовсім полишив цю практику – в ніякому разі. Звісно, слід розраховувати що він все одно буде застосовувати морські платформи надалі. В будь-якому разі паузи вони (росіяни – УНІАН) використовують для накопичення цього ресурсу. Це можна констатувати як факт", - наголосив у етері телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він додав, що наразі ситуація залишається у Чорному та Азовському морях незмінною – кораблів РФ на чергуванні не зафіксовано. Щодо Каспійського моря, то, за даними речника, станом на зараз окупанти не завдавали з цієї акваторії ударів по Україні ракетами "Калібр", але це не виключає такої можливості.

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"Цю акваторію не використовували саме для пуску ракет типу "Калібр", але суто технічно така можливість є. Звісно, ефективність буде ще нижча, ніж при залучанні їх в Чорному морі. Але відкидати таку можливість наразі теж не варто", - сказав Плетенчук.

Також, він також прокоментував інформацію про те, що Балтійський флот РФ встановив модуль зенітного комплексу "Тор-М2КМ" на малий ракетний корабель "Советск". На думку Плетенчука, це навряд чи значно підсилить спроможність цього флоту.

"Насправді, це той випадок, коли історія нас вчить тому, що нічому нас не вчить. Вони всі ці "перфоманси" вже проводили в Чорному морі. Здається, останній, хто мав на борту щось подібне, це – "Василь Бех" (російський буксир – УНІАН), який зараз покоїться на дні морському. Тому, скажемо так, ефективність цього рішення викликає суперечливі думки", - заявив військовий.

Окрім того, він прокоментував той факт, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS). Тобто, цивільні судна таким чином використовують акваторію, яка офіційно закрита Україною через військову агресію РФ.

"Навігація в деяких районах, наприклад, у Керченській протоці Україною офіційно закрита. Це наші територіальні води, але Керченська протока все одно використовується для цивільної навігації. Зараз фактично лише цивільної... Так вони (судна – УНІАН) заходять й у порти РФ та, на жаль, трапляються поодинокі випадки заходу в окуповані порти Криму, Маріуполя та Бердянська", - розповів речник.

Він зазначив, що всі ці порушення фіксуються відповідним чином, та про них повідомляють у відповідні структури. Водночас він визнав, що юридично такі порушення зафіксувати дуже складно, через хитрощі, до яких вдаються зловмисники, - зміна власника судна, команди, капітана тощо. Тобто все це, робить процес притягнення до відповідальності дуже складним.

Ракетна така на Київ 2 вересня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти у ніч на 2 вересня здійснили по Києву комбіновану атаку. У КМВА повідомили, що крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. На столицю вони заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до міста крилатих ракет, загарбники випустили по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків ракети сталось загоряння 4 автомобілів, також спалахнула двоповерхова будівля складського приміщення. Крім того, рятувальники ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро, горів пункт приймання вторсировини. У Голосіївському районі сталось влучання уламків ракети в корпус котельні одного із закладів освіти, у Шевченківському районі рятувальники ліквідували загоряння на площі 400 кв. м.

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