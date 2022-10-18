Генсек Альянсу заявив, що союзники виконають те, що обіцяли.

Україна "в найближчі дні" отримає від НАТО засоби для протидії іранським дронам-камікадзе, які Росія активно використовує для атак на мирні міста.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час дискусії на Берлінському зовнішньополітичному форумі у вівторок.

"Найважливіше, що ми можемо зробити, – це виконати те, що пообіцяли члени Альянсу, активізувати і надати ще більше систем протиповітряної оборони. Найближчими днями НАТО передасть системи протидії безпілотникам для протидії конкретній загрозі безпілотників, зокрема і з боку Ірану", – заявив Столтенберг. Відео дня

Він також наголосив, що "жодна держава не повинна підтримувати незаконну війну Росії проти України", коментуючи дії Ірану. Однак Столтенберг додав, що передані Києву системи протиповітряної оборони "змінили ситуацію на полі бою".

"Саме тому Росія не змогла здобути контролю над повітряним простором України. Це було значним недоліком російських сил протягом усієї операції: вони очікували, що зможуть взяти під контроль повітряний простір, та цього не сталося", – додав він.

Іранські безпілотники на озброєнні РФ

У середині серпня стало відомо, що Росія придбала у іранської сторони тисячу дронів-камікадзе. За даними української розвідки, в цілому Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників.

Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони для атаки на критичну інфраструктуру.

Під час ранкової атаки Києва "шахідами" 17 жовтня патрульні поліцейські, боєць ТРО, оперативник та спецназовець збили дрон на підльоті до цілі з автоматів та пістолетів. Інструктор з підготовки снайперів Павло Кащук дав інструкцію, як боротися "шахідами".

Сьогодні агентство Reuters з посиланням на двох високопоставлених іранських чиновників і двох іранських дипломатів повідомило, що Іран погодився надати Росії ракети "земля-земля" та додаткові безпілотники.

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