Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що всі поставлені перед військовослужбовцями завдання виконані.

В Одесі завершилися міжнародні навчання «Sea Breeze-2021».

Як передає кореспондент УНІАН, офіційна церемонія закриття навчань зараз проходить в Будинку офіцерів.

Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа оголосив вчення закритими.

За його словами, всі поставлені перед військовослужбовцями завдання виконані.

Читайте такожУ Чорне море йде десантний корабель армії СШАНеїжпапа повідомив, що під час навчань водолази більш як 330 раз спустилися під воду, пілоти налітали понад 80 годин, а кораблі пройшли понад 13 тис. миль.

Неїжпапа зазначив, що Чорне море об'єднує нації та країни, і підкреслив, що «море - не паркан», а «той, хто цього не розуміє, - наш противник».

Він висловив вдячність усім учасникам навчань, додавши, що сила - в єдності.

28 липня в Одесі стартували наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання «Sea Breeze». У них взяли участь представники майже 30 країн, до 5 тис. осіб особового складу, 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Також у навчаннях брали участь британський есмінець HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 і американський ракетний есмінець USS Ross.

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Автор: Лариса Козова