Промерзлий грунт дозволяє важкій техніці просуватися в наступальні дії, але це надасть перевагу тому, хто краще підготується.

Важка техніка, яку окупанти знімають зі складів, не завжди підходить до зимової експлуатації, тож це уповільнює їхню підготовку до наступальних дій.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, промерзлий грунт дозволяє важкій техніці просуватися в наступальні чи контрнаступальні дії, але це надасть перевагу тому, хто краще підготується.

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"Ми робимо все, щоб підготуватися: переводимо нашу техніку на зимову експлуатацію, також забезпечуємо підрозділи спеціальним одягом та амуніцією", - сказав він.

Череватий зазначив, що зимовий період війни вимагає окремих зусиль у маскуванні. Непомітно пересуватись набагато важче, ніж в літній чи осінній періоди. Все це враховується при плануванні дій українських військових.

"Знищення ЗСУ техніки окупантів вимагає від них поповнення, яке береться навіть зі складів зберігання, яка не завжди підходить до зимової експлуатації. Це також їх бентежить і уповільнює можливість підготовки до наступальних дій", - пояснив речник.

За його даними, окупанти отримали вказівку не розміщувати склади з боєприпасами ближче ніж за 100 км від лінії фронту, щоб не бути ураженими українською артилерією.

Що буде на фронті взимку

Військовий експерт, офіцер Армії оборони ІзраїлюІгаль Левін вважає, що фронт взимку навряд чи зупиниться, оскільки українське військове командування може використовувати одну важливу перевагу перед ворогом - в обмундируванні.

Своєю чергою, американський Інститут вивчення війни зазначав, що зима навряд чи зупинить українські сили на шляху звільнення окупованих територій. ЗСУ навпаки можуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж в осінні місяці.

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