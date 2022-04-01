Рішення ухвалила Рада оборони Рівненщини.

На Рівненщині сьогодні заборонили безпідставне носіння членами добровольчих формувань територіальних громад зброї та хизування нею в громадських місцях.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області, передає очільник ОВА Віталій Коваль.

"Зараз не час махати нею де попало. Зброя для того, аби захищати Батьківщину. Наголошую, членам ДФТГ (добровольчих формувань територіальних громад - УНІАН) Рівненської області неухильно дотримуватись вимог Статутів Збройних Сил України! Будьте відповідальними та мудрими. Рідний край розраховує на вас", - написав він.

Зазначимо, днями внаслідок ворожого обстрілу на Рівненщині було зруйновано нафтобазу в місті Дубно.

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