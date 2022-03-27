Базу зруйновано повністю.

В результаті обстрілу російськими окупантами нафтобазу в місті Дубно Рівненської області зруйновано повністю.

Про це повідомив голова Рівненської обласної Військової адміністрації Віталій Коваль.

"Руйнування великі. Але, слава богу, без людських жертв. Базу зруйновано повністю. Маємо йти далі", - сказав Коваль.

Він зазначив, що вранці в цілому ситуація в Рівненській області спокійна.

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