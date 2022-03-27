24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста / фото REUTERS
В результаті обстрілу російськими окупантами нафтобазу в місті Дубно Рівненської області зруйновано повністю.
Про це повідомив голова Рівненської обласної Військової адміністрації Віталій Коваль.
"Руйнування великі. Але, слава богу, без людських жертв. Базу зруйновано повністю. Маємо йти далі", - сказав Коваль.
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Він зазначив, що вранці в цілому ситуація в Рівненській області спокійна.
Війна проти України:
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