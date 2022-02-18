В першу чергу з міста збираються вивозити жінок, дітей і пенсіонерів.

В окупованому Донецьку оголосили евакуацію цивільного населення. З міста і округи в першу чергу збираються вивозити жінок, дітей і пенсіонерів.

За повідомленнями підконтрольних окупантам ЗМІ, місцевих жителів будуть вивозити у РФ. За їхніми даними, звучала в місті сирена означала початок евакуації.

Городянам роздають пам'ятки про евакуацію, також повідомлення приходять на мобільні телефони. Свідки повідомляють, що через сирен і заяв про евакуацію в місті з'явилися черги біля банкоматів і на заправках. Людей скликають на місця збору, при собі просять мати добовий запас їжі і води, а також документи.

З міста вже готуються вивозити дітей з дитбудинків та інтернатів. За словами завідувачів - куди саме відправляться автобуси, їм не відомо.

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що не мають інформації про організацію виїзду населення самопроголошеної "ДНР" в Ростовську область.

"Я не знаю, що зараз діється у Пушиліна. Я не знаю, що там відбувається", - сказав Пєсков.

Також він не зміг відповісти на питання про те, чи прийме Росія жителів "ДНР".

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