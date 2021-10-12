Ситуація з коронавірусом на території так званої "ДНР" продовжує погіршуватися.

В окупованому Донецьку ситуація з кількістю померлих від коронавірусу людей погіршилася настільки, що в морзі закінчились місця. І якщо раніше тіла зберігалися в коридорах і на підлозі, то тепер трупи "поселили" в наметі прямо на вулиці.

Про це повідомляється в Telegram-каналі donetchanyn.

Жителі окупованого Донецька поскаржилися на скрутну ситуацію, яка складається в місті. Люди страждають від коронавірусу, число жертв продовжує збільшуватися.

"Біля Калінінського моргу поставили намет. Народ каже, що туди складують трупи, бо місця в приміщенні немає", - повідомляється в Telegram-каналі.

Читайте такожУ Донецьку" рвонув " трансформатор-соцмережі (фото, відео)На фото, яке надіслали очевидці, біля входу в будівлю дійсно стоїть великий намет, обмотаний червоною стрічкою. У коментарях користувачі пишуть, що самопроголошена влада "ДНР" байдуже ставиться до жителів окупованих територій і повністю ігнорує проблеми коронавірусу.

Раніше УНІАН вже повідомляв про те, що в Мережу "злили" моторошне відео з лікарні в окупованому Донецьку - трупи людей клали прямо на підлогу в коридорах.

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Автор: Поліна Кузенко