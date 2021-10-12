Вибух у Донецьку стався в ніч на вівторок, дізналися журналісти.

У Донецьку, який знаходиться під контролем бойовиків "ДНР", в ніч на вівторок, 12 жовтня, стався вибух у тролейбусній підстанції.

У Донецьку вибухнув трансформатор, повідомив в Twitter блогер "Necro Mancer".

За його даними, вибух у Донецьку сьогодні стався за адресою вул. Новоекономічна, 2а (Куйбишевський район).

Псевдоглава "адміністрації" міста Олексій Кулемзін в Telegram написав, що за цією адресою вночі на тяговій підстанції була пожежа. За його даними, в результаті загоряння знищена покрівля й перекриття даху площею 25 квадратних метрів.

Кулемзін додав, що попередня причина пожежі – вибух трансформатора. Псевдочиновник додав, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, бойовики захопили Донецьк навесні 2014 року. Після цього в місті не раз гриміли вибухи.

Зокрема, в Донецьку в середині липня стався потужний вибух і була пожежа. Посібники бойовиків стверджували, що інцидент трапився на газопроводі, розташованому біля залізничної станції "Мушкетове".

Автор: Екатерина Присяжнюк