Очікується підтвердження від української влади.

В тимчасово захопленому окупантами Херсоні повідомляють про вибухи і можливу атаку по Антонівському мосту.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, місцеві мешканці повідомляють про вибухи, що лунають в районі Антонівського мосту або на місці, де окупанти зберігали свою техніку.

Є також повідомлення про те, що Антонівській міст зруйновано.

Також пишуть, що у місті чути постріли. Можливо, росіяни намагаються збити безпілотник З'являються і численні відео, що підтверджують, що у Херсоні "гучно".

Російське пропагандистське агентство ТАСС також повідомляє, посилаючись на кореспондента, що серія вибухів пролунала у Херсоні. Нібито у місті працює система ППО.

Також агентство, посилаючись на колаборантів, пише, що Антонівський міст внаслідок атаки не було пошкоджено.

Підтверджень чи спростувань атаки по позиціях окупантів в Херсоні від української влади поки не надходило.

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 липня, українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.

23 липня ЗСУ "з хірургічною точністю" потрапили в Дар'ївський міст через Інгулець в Херсонській області. Станом на 25 липня ЗСУ вже взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури в області.

Вас також можуть зацікавити новини: