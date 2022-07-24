Вантажопідйомність мосту не дозволить росіянам забрати з собою важку техніку.

У Херсоні та околицях поступово виводяться з ладу всі переправи російських окупантів.

Про це в ефірі Еспресо розповів аналітик Defense Express Іван Киричевський.

"Саме темп виведення переправ із ладу якраз впливатиме на те, наскільки росіяни вчинять "акт доброї волі" і заберуться геть з Херсонщини", - пояснив він.

Щодо Антонівського мосту, то паралельно йому розташована дамба, додав експерт: "Там знаходиться паралельно і дамба, і автомобільний міст. Якраз увесь трафік іде по автомобільному мосту, вантажопідйомність якого всього 19 тонн".

Саме ця вантажопідйомність не дозволить росіянам забрати з собою важку техніку.

"Умовно кажучи, навіть якщо цей міст вистоїть, там не зможе проходити важка бронетехніка включно з танками. Виходить, навіть якщо цей самий міст біля дамби встоїть, росіяни звідти зможуть втекти, тільки кинувши усю свою важку техніку, що насправді для нас є теж добрим. Ну от уявіть. Росіяни вчинили акт доброї волі, покидають свою техніку - і нам є чим доозброїтися", - розповів Киричевський.

Як писав УНІАН, 19 липня українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

Пізніше депутат облради Сергій Хлань уточнив, що удар був нанесений по базі окупантів біля мосту.

За його словами, у росіян через підрив Антонівського мосту виникли проблеми з перекиданням важкого озброєння і боєприпасів своєму угрупованню на іншому березі річки.

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