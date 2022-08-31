В соцмережах стверджують, що пожежа виникла на нафтобазі.

У селищі Красногвардійське окупованого Криму 31 серпня сталась масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Очевидці публікують фото й відео з місця події, на яких видно, як великий стовп темного диму здійнявся над населеним пунктом.

Відео дня:

Офіційно займання сталося на складі старого магазину через нібито замикання електропроводки, проте в соцмережах стверджують, що пожежа виникла на нафтобазі.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни продовжують наступати на Донбасі. Як повідомив Генштаб уранці, противник намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, успіху не мав, відійшов.

Провалом для ворога закінчився і штурм у напрямках Красногорівки та Мар’їнки.

Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках – в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.

Крім того, ЗС РФ перегруповуються коштом погано навчених добровольців з третього армійського корпусу на Запорізькому напрямку з метою відновлення наступу.

Це, підказують аналітики з Інституту вивчення війни, свідчить про те, що контрнаступ ЗСУ, офіційно оголошений кілька днів тому, змушує ворога змінювати пріоритети.

Також експерти вважають, що Росія перейде до оборони Мелітополя – важливого логістичного вузла між Ростовською областю та півднем.

Війська України продовжують здійснювати вогневий вплив на логістичні шляхи росіян у Херсоні, перешкоджаючи противнику поповнювати живу силу, боєприпаси й техніку.

Вас також можуть зацікавити новини: