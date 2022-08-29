Президент наголосив, що окупантам не буде місця на українській землі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Ця війна почалася у Криму та на Донбасі і має закінчитися саме там - виходом українських військових на державний кордон.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Президент нагадав, що сьогодні в Україні вшановують пам'ять воїнів, які віддали свої життя за Україну.

Відео дня:

"Цей день пам'яті призначений на 29 серпня, щоб нагадати усім про трагічні події 2014 року - про Іловайськ. Про те, що це війна, яка почалася з окупації Росією нашого Криму та намагання захопити Донбас, має закінчитися саме там - у звільненому Криму, у звільнених містах Донбасу та виходом наших військових на державний кордон України", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна завжди пам'ятали про цю свою мету.

"Я впевнений, що ви всі розумієте, що відбувається, за що ми боремося і чого ми прагнемо. І наші воїни не потребують жодних анонсів чи інформаційних хвиль у спини. Україна повертає своє і буде повертати - Харківщини, Луганщині, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщини, Крим та обовʼязково всю нашу акваторію Чорного та Азовське морів. Від Зміїного і до Керченської протоки. Це буде", - підкреслив глава держави.

За його словами, окупантам не буде місця на українській землі.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, чому не оприлюднили дату російського нападу на Україну.

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