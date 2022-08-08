Мер міста заявив, що чекає на "нищівні" новини для окупантів.

Мер тимчасово окупованого російськими загарбниками Мелітополя Іван Федоров зазначає, що у місті було чути близько 10 потужних вибухів, вечір для російських військових "перестає бути спокійним".

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів. Віримо в Збройні сили України та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні - для рашистів", - зазначив міський голова.

Як повідомляв УНІАН, вчора вночі українські бійці вдарили по окупованому Мелітополю з американських реактивних артилерійських систем HIMARS. Внаслідок удару знищено військову техніку ворога та понад 100 російських загарбників.

На думку військового експерта Сергія Грабського, в рамках контрнаступу одним з перших українська армія може звільнити не Херсон, а саме Мелітополь.

Водночас радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що російські загарбники найбільше бояться контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку, тому поспішають провести там псевдореферендум.

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