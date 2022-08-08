Мер тимчасово окупованого російськими загарбниками Мелітополя Іван Федоров зазначає, що у місті було чути близько 10 потужних вибухів, вечір для російських військових "перестає бути спокійним".
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів. Віримо в Збройні сили України та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні - для рашистів", - зазначив міський голова.
Як повідомляв УНІАН, вчора вночі українські бійці вдарили по окупованому Мелітополю з американських реактивних артилерійських систем HIMARS. Внаслідок удару знищено військову техніку ворога та понад 100 російських загарбників.
На думку військового експерта Сергія Грабського, в рамках контрнаступу одним з перших українська армія може звільнити не Херсон, а саме Мелітополь.
Водночас радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що російські загарбники найбільше бояться контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку, тому поспішають провести там псевдореферендум.