Удари були здійснені по пунктах тимчасової дислокації російських військ на промислових майданчиках у різних районах міста.

Українські військові вночі вдарили по окупованому Мелітополю з систем HIMARS, знищили військову техніку ворога та понад 100 загарбників.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров

"Сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки. Понад 100 російських солдат, які в цю ніч знаходилися в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їх батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada", - зазначив він.

За словами Федорова, минулого тижня значну частину ПВО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсону.

"Сьогоднішня ніч найбільш результативна та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ПВО вже не спроможні чинити опір HIMARS. Послаблення системи ПВО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку", - вважає мер міста.

Вночі повідомлялося, що в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. За даними місцевих Telegram-каналів, відомо про кілька локацій влучення: це аеродром і колишній завод "РЕФМА". Також було зафіксовано роботу ППО орків.

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