Там вони лякатимуть весь світ ядерною загрозою.

Радник глави офісу президента України Олексій Арестович пояснив, для чого російські окупанти заявили про готовність підірвати Запорізьку АЕС.

Свою думку він висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Вони виклянчівают переговори, це абсолютно очевидно для нас. Тому що по зерну не вийшло влаштувати переговори, тому давайте зробимо через ядерний шантаж. Але теж не виходить. Ми не підемо на переговори з ними. Ця спроба провалиться", - сказав Арестович.

На його думку, російські загарбники не наважаться підірвати Запорізьку атомну електростанцію.

Також він прокоментував підписання "розпорядження" про проведення псевдореферендума в Запорізькій області.

"Вони пресують Запорізький регіон, як основний, де вони найбільше бояться контрнаступу. Вони не в Херсоні бояться, вони бояться на запорізькому напрямку. І створюють умови, які повинні, в разі нашого контрнаступу, створити їм рамку, по якій вони будуть кричати і лякати весь світ ядерною загрозою. Мовляв, дивіться, громадяни добровільно виявили бажання приєднатися до Російської Федерації на референдумі, а Україна пригнічує їх волевиявлення", - зазначив радник глави ОП.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Було зафіксовано потрапляння у високовольтну лінію зв'язку, а на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Також три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус.

6 серпня окупанти потрапили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поруч зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

В НАЕК "Енергоатом" заявили, що Росія хоче відключити ЗАЕС від енергосистеми України і знеструмити південь країни.

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