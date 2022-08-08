Українці ненавидять окупантів і бажають їм смерті, навіть на тимчасово окупованих територіях люди щиро радіють провалам росіян.

Жителі тимчасово окупованого Мелітополя чекають ЗСУ і щиро радіють провалам росіян. Красномовна реакція людей на удар ЗСУ по військовій базі рашистів, який було завдано сьогодні вночі, в черговий раз доводить, що українці ненавидять РФ.

У місцевому Telegram-каналі Мелітополя з'явилося відео, на якому житель міста знімав "приліт" по базі окупантів.

Автор ролика щиро радів удару по рашистах. Він не стримував нецензурну лексику і зі сміхом коментував те, що відбувається.

Журналіст і політичний оглядач Денис Казанський відзначив, що реакція українців на "приліт" по росіянах красномовно показує всю "любов" жителів тимчасово окупованих територій до рашистів.

"Реакція місцевих жителів наочно показує, як ставляться в Мелітополі до росіян. Загарбників ненавидять і бажають їм загибелі", - написав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що вночі ЗСУ вдарили по окупованому Мелітополю з систем HIMARS. Вони знищили військову техніку ворога та понад 100 російських загарбників.

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