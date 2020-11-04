За словами заступника командувача ОС, з початку бойових дій на Донбасі було заявлено про 21 перемир’я, і оголошене наприкінці липня є найбільш ефективним – кількість обстрілів зменшилася в понад 5 разів.

За 100 днів перемир’я на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, 11 дістали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник командувача Об’єднаних сил Богдан Бондар на брифінгу щодо ситуації в районі проведення ООС.

Читайте такожРосійські окупанти гатили під Донецьком та Маріуполем: у ЗСУ є поранений

За його словами, з початку бойових дій на Донбасі у 2014 році було заявлено про 21 режим припинення вогню і «цей режим (оголошений наприкінці липня 2020 року – УНІАН) є найбільш ефективним».

«Ви знаєте, що обстріли мають місце, вони продовжуються, зокрема й з різних видів озброєння, але завдяки зусиллям всіх наших військових, насамперед тих, хто перебуває на першій лінії, – ми підтримуємо та виконуємо взяті на себе зобов’язання щодо припинення і не відкриття вогню на провокаційні обстріли», - зауважив генерал-майор.

За його словами, в період з 27 липня до 4 листопада на Донбасі загинули троє військових, 11 військових дістали поранення та бойові травмування. «За такий же період до початку режиму припинення вогню загальні втрати становили 197 військових, в тому числі 17 загиблих», - додав він.

«Щодо кількості обстрілів – в цілому ми говоримо про цифру 224 обстріли, при цьому за такий же період до режиму припинення вогню було приблизно 1,2 тис. обстрілів. Ми бачимо, що майже у понад 5 разів зменшилася кількість обстрілів. Це дозволяє думати про позитивний результат і про те, що треба рухатися більш потужно в цьому напрямі», - сказав Бондар.

Перемир'я на Донбасі

З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно порушують умови перемир’я. Зокрема, 6 вересня російські окупанти грубо порушили режим припинення вогню на Донбасі, здійснивши обстріли українських позицій. Загинув український військовий, ще одного було поранено.

30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров