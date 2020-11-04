В ООС порахували втрати українських військових за 100 днів "перемир'я"  / фото УНІАН

За 100 днів перемир’я на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, 11 дістали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник командувача Об’єднаних сил Богдан Бондар на брифінгу щодо ситуації в районі проведення ООС.

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За його словами, з початку бойових дій на Донбасі у 2014 році було заявлено про 21 режим припинення вогню і «цей режим (оголошений наприкінці липня 2020 року – УНІАН) є найбільш ефективним».

«Ви знаєте, що обстріли мають місце, вони продовжуються, зокрема й з різних видів озброєння, але завдяки зусиллям всіх наших військових, насамперед тих, хто перебуває на першій лінії, – ми підтримуємо та виконуємо взяті на себе зобов’язання щодо припинення і не відкриття вогню на провокаційні обстріли», - зауважив генерал-майор.

За його словами, в період з 27 липня до 4 листопада на Донбасі загинули троє військових, 11 військових дістали поранення та бойові травмування. «За такий же період до початку режиму припинення вогню загальні втрати становили 197 військових, в тому числі 17 загиблих», - додав він.

«Щодо кількості обстрілів – в цілому ми говоримо про цифру 224 обстріли, при цьому за такий же період до режиму припинення вогню було приблизно 1,2 тис. обстрілів. Ми бачимо, що майже у понад 5 разів зменшилася кількість обстрілів. Це дозволяє думати про позитивний результат і про те, що треба рухатися більш потужно в цьому напрямі», - сказав Бондар.

Перемир'я на Донбасі

  • З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
  • Російські окупанти регулярно порушують умови перемир’я. Зокрема, 6 вересня російські окупанти грубо порушили режим припинення вогню на Донбасі, здійснивши обстріли українських позицій. Загинув український військовий, ще одного було поранено.
  • 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. 

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Автор: Костянтин Гончаров