Навпаки, Ізраїль пропонує РФ більш адекватно оцінювати події.

Михайло Подоляк спростував повідомлення ізраїльських ЗМІ про те, що Ізраїль нібито пропонував Зеленському прийняти умови Путіна.

Про це радник глави офісу президента повідомив у себе в Twitter.

"Ізраїль, прем’єр-міністр Нафталі Беннет, як і решта країн – умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин", – зазначив він.

За словами Подоляка, навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Беннет зустрічався в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним. Предметом розмови була агресія РФ щодо України.

Беннет попередив Білий дім про свою поїздку до Москви.

Після візиту до РФ прем’єр-міністр Ізраїлю відвідав Німеччину, де провів перемовини з канцлером Олафом Шольцем.

8 березня український гарант обговорив посередницькі зусилля Ізраїлю у переговорному процесі України з Росією. Він подякував Беннету за посередницькі зусилля Ізраїлю в налагодженні переговорного процесу та обговорив з ним шляхи припинення війни та насилля.

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